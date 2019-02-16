أمير كرارة يبدأ تصوير أول مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"

بدأ النجم أمير كرارة صباح اليوم الثلاثاء تصوير أول مشاهد الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" مع المخرج بيتر ميمى، في منطقة المقطم، بمشاهد تجمعه بالفنانة هالة فاخر التي تجسد شخصية والدته، والفنان عمر الشناوي الذي يقدم شخصية ضابط وهو زوج شقيقة أمير التي توفت في بداية الجزء الثاني.

وكان أمير كرارة قد صور أول مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت الشهر الماضى، حيث استغرق التصوير هناك أسبوعا كاملا وجمعته المشاهد بعدد من الفنانين اللبنانيين، وبعدها توقف العمل بسبب ارتباط كرارة بتصوير فيلمه مع بيتر ميمى أيضاً اضافة إلى مواصلة الشركة المنتجة الانتهاء من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة.

يشار إلي أن مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، اسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد امام وعدد آخر من الفنانين، وحقق الجزأين الأول والثانى من العمل نجاحاً كبيراً فى العامين الأخيرين.

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