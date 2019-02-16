أكرم حسني يستعد لتصوير فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة"

يستعد النجم "أكرم حسني" لتصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "الأوضة الضلمة الصغيرة" يوم الخميس الموافق ٢٤ يناير في آحد شوارع القاهرة، وهو قصة "محمد سامي" ، سيناريو وحوار "هشام هلال"، إنتاج "وليد منصور" إخراج "محمد سامي"، ومقرر عرضه صيف ٢٠١٩.

يذكر أن المنتج "وليد منصور" قد تعاقد رسمياً مع النجمة "نور" والنجم "بيومي فؤاد" والنجمة "بدرية طلبة" لمشاركة النجم "أكرم حسني" بطولة الفيلم، وجاري أختيار باقي الأبطال.

ويعتبر فيلم "الأوضة الضلمة الصغيرة" هو ثاني تعاون بين "أكرم" والمنتج "وليد منصور"، بعد فيلم "البدلة"، والذي حقق حتى الآن إيرادات ٦٦ مليون جنيهاً، وهو أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية ، وهو بطولة النجم "تامر حسني" والنجم "أكرم حسني" والنجمة" أمينة خليل".

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