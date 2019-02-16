شكرا لقرائتكم خبر عن ماما غلبانة معايا.. وصلة هزار بين هيدى كرم ووالدتها بسبب هدية الفالنتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة هيدى كرم، عن تلقيها نظارة جديدة، كهدية لها بمناسبة الاحتفال بعيد الحب.



والدة هيدى كرم

وشاركت هيدى كرم، مقطع فيديو، أظهر خفة دمها مع والدتها، التى حرصت على ارتداء نظارة ابنتها بشكل كوميدى، حيث دخلت هيدى وأمها فى وصلة من الضحك.

وعلقت هيدى على الفيديو بقولها: "يوميات هيدى وأم هيدى، ماما وهى بتقيس نضارتى الجديده هدية الفالنتين بتاعتى".



هيدى كرم تهدى والدتها نضظارة هدية الفلانتين



والدة الفنانة هيدى كرم

وتابعت: "بس طبعا مش عارفة يا حرام إنها بتتصور ڤيديو فعماله تعمل اأي كلام ...غلبانة ماما معايا".