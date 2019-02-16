شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. سارة عبد الرحمن ضيفة شريف مدكور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل الفنانة سارة عبد الرحمن ضيفة على برنامج "كلام خفيف" الذى يقدمه الإعلامى شريف مدكور على محطة نجوم إف إم الاثنين المقبل، فى حلقة تتحدث فيها عن فيلمها الأخير "لما فات عشرة"، الذى شارك فى مهرجان كليرمونت بفرنسا، والذى يعد الفيلم المصرى الوحيد المشارك بالمهرجان الأعرق على مستوى الأفلام القصيرة فى العالم.

فيلم "لما فات عشرة" يتطرق إلى قضية ختان الإناث، ولعبت فيه سارة دور الأم للمرة الأولى فى مسيرتها لابنة مقبلة على الختان، كما تتحدث سارة خلال الحلقة عن آخر أخبارها الفنية بعدما برزت خلال الفترة الأخيرة ببطولة مسلسل "سابع جار" الذى حقق نجاحاً كبيراً فور طرحه.