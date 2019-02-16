شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أغنية Please Me لكاردى بى وبرونو مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت مطربة الراب الشهيرة كاردى بى أغنية سينجل جديدة مع النجم العالمى برونو مارس، والأغنية تحمل اسم "Please Me"، وذلك على قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، وحققت الأغنية خلال يوم واحد فقط أكثر من 8.5 مليون مشاهدة. يذكرأن كاردى فازت مؤخرا بجائزة جرامى لأفضل ألبوم Rap عن ألبومها "Invasion of Privacy"، وكانت كاردى بى قد أثارت الكثير من الجدل بإطلالتها فى حفل توزيع جوائز "Grammy" لعام 2019 الذى أقيم مؤخرا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث اختارت فستان ذى تصميم غريب من مجموعة تصميمات دار أزياء "Mugler" وتحولت إطلالة لمحط تركيز كل المعنيين بالأزياء والموضة من شتى أنحاء العالم.

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