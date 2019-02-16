الفنانة "بانه" تتألق في "عالبال".. وتستعد لأغنية جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمضي الفنانة بانه في مسيرتها الفنية متسلحة بشغفها الكبير في الغناء، وطاقتها الإيجابية المليئة بالإرادة لتحقيق الأفضل دائما.

لم تكن بدايتها في هذا المجال سهلة وهي تواجه رفضا لا سيما من قبل الأهل ولأنها أيضا متزوجة ولديها أطفال، لكن حلمها كان أكبر، وبالفعل استطاعت أن تنطلق فيه بكل قوة.

وفي حديث مع "فوشيا"، تقول بانه إنها في البدايات استدعيت لأحد أبرز البرامج الخاصة باكتشاف المواهب الصوتية ووصلت فيه إلى مرحلة ‏مقدمة لكنها اضطرت للانسحاب بسبب حملها بابنتها الأولى، وعندما جاءتها فرصة ثانية لم تتقدم للمسابقة لاعتقادها بأنها في وقتها استطاعت أن تتخطى وتتقدم في مجال الموسيقى ربما أكثر من متسابقين عدة وصلوا إلى مراحل نهائية ولكنهم لم ‏يستطيعوا أن ‏يقدموا شيئاً جديراً بعد ‏انتهاء البرنامج.

وبعد أن أطلقت أغنيتها الأولى "شو حلو نحنا" في أغطسطس 2018، تحدثت بانه عن أغنيتها الثانية "عالبال" بالقول "‏الأغنية من ‏إنتاجي وإنتاج شركة tunes Arabia، وكلمات بلال الإمام وألحان أحمد الناصر وتوزيع أحمد الأسدي والفيديو كليب من إخراج فايز ‏أمين، وأطلقتها في عيد الحب".

وأضافت "‏صورنا الأغنية في ‏شوارع إسطنبول‏ وهي أغنية ‏مصرية وفيها ‏أحببت أن أغني شيئا مختلفا ‏بإيقاع ‏أسرع وفكرة إيجاببة، وأعتقد أن فكرة الفيديو كليب سوف تصل للناس بشكل جميل ؛لأنها ‏فكرة بسيطة وتغني عن الرسميات".

‏وكشفت بانه عن أن الأغنية القادمة ستحمل اسم "ليش يا حبيبي"، وستكون باللكنة اللبنانية ومن ألحانها وإنتاجها وكلمات ناجي وتوزيع زياد زيمان وإنتاجها، وهي بستايل الدراما وتتحدث عن موضوع يواكب كل حبيبن"، مشيرة هنا إلى أنها تتوقع من خلال مصداقية الكلمات وفكرة الفيديو أن تصل بشكل جميل وشفاف للعالم.

واختتمت بانه حديثها بالقول "أنا في صدد البحث عن أغنية الصيف التي سوف أطلقها خلال شهر تموز، ‏وبعد الصيف هناك مشروع mini album سوف أطلقه في آخر السنة".