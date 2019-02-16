شذى حسّون ضيفة أولى حلقات "سهراية" على "MBC العراق"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يتقاسم الفنان حاتم العراقي الغناء مع الفنانة شذى حسون ضيفة الحلقة الأولى من برنامجه "سهراية"، على "MBC العراق". حيث ستعود بحديثها بالحديث إلى رحلة انطلاقتها الفنية، وتعلقها بالغناء منذ الطفولة، واشتراكها في عدة برامج للمواهب في المغرب ولبنان، ثم مرحلة النجومية التي انطلقت فعليّاً منذ نحو 12 سنة.
وتتابع بعفوية وسط تفاعل جماهيري واسع، لتتوقف عند مبادراتها الإنسانية في العراق وخارجه، معتبرة أنها تجد فرحتها في إسعاد الناس، كما تتوقف عند تجربة التمثيل مرتين مع مجموعة من نجوم العراق وسوريا، لافتة إلى المواقف الطريفة التي حصلت معها خلال التصوير. وتعترف بأسباب حملها لأربع هواتف خلوية في الوقت نفسه. كما تعطي رأيها وتتحدث عن القيصر كاظم الساهر، وماجد المهندس، وإلهام المدفعي وغيرهم من نجوم الفن والإعلام.
تُعرض أولى حلقات برنامج "سهراية" على "MBC العراق"، الأحد 17 فبراير، في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 12:00 منتصف الليل بتوقيت العراق.
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