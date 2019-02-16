شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس كاتى بيرى.. مطربون تخطوا مليارات المشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العديد من المطربين العالمين استطاعوا بالطبع تحقيق الملايين من المشاهدة عبر موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، لكن القليل منهم الذين تمكنوا بالفعل من تخطى مليارات المشاهدة بأغانيهم.

استطاعت فرقة Maroon 5 الأمريكية تحقيق 2.9 مليار مشاهدة على اليوتيوب، وذلك عن أغنيتهما "Sugar" منذ طرحها عام 2015.

أما عن أغنية النجم البريطانى المطرب Ed Sheran فاستطاع بأغنيته "Thinking Out Loud" أن يحقق 2.6 مليار مشاهدة وذلك منذ طرح الأغنية على موقع يوتيوب عام 2014.

بينما عن أغنيته "Shape of You" فحققت الأغنية 4 مليار مشاهدة منذ طرحها عام 2017 أى فى عامين فقط.