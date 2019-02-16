شكرا لقرائتكم خبر عن قلبى يارب.. أول فيديو لـ"كايا" حبيب سارة يحقق أكثر من مليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشعل الترندات مواقع التواصل الاجتماعى سريعا مع تصدر الهاشتاجات للترند مع أى حدث سعيد أو حادث يقع لأشخاص عاديين أحيانًا أو مشاهير فى الوسط الفنى والرياضى، ولا تلقى تلك الهاشتاجات اهتمام المدونين على مواقع السوشيال ميديا فقط، بل وتجذب أنظار وسائل الإعلام المختلفة أيضًا، ما يجعلها حديث الساعة لعدة أيام أو أسابيع أو أشهر متتالية، وذلك حسب صخب وقوة الحدث.

"مورنينج يا كايا"، هذه الكلمات القليلة الصادرة عن فتاة تدعى سارة فى مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها قبل عيد الحب للتعبير عن افتقادها لحبيبها الذى فارقته قبل فترة، جعلت منها ترند لعدة أيام على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أن بعض الشباب نشروا مقاطع فيديو أكدوا خلالها أنهم "كايا" المقصود فى فيديو سارة، كما أعلن البعض أنهم يقصدون الدعابة والسخرية.

فيديو مداخلة كايا يحقق مليون مشاهدة

لكن أول ظهور لـ"كايا" حبيب سارة، الذى أثار السخرية لدى رواد مواقع السوشيال ميديا، بسبب طريقة كلامه فى مقطع الفيديو، كان فى مداخلة مع خالد عليش، فى برنامجه على الراديو، والذى حقق أكثر من مليون مشاهدة، وقال "كايا"، إن قصة الحب انتهت بالفشل، بسبب تقدم شخص آخر لخطبة سارة وهو شاب يعمل "صنايعى ألوميتال".

وأضاف "كايا"، عبر مداخلته مع خالد عليش، أنه يبلغ من العمر 26 عاما، بينما تبلغ سارة 18 عاما، وأنه تفاجأ بالشهرة بعد الفيديو، حيث يطلب منه الكثير من الشباب التقاط الصور معه، وتابع "لا توجد قصص حب تكتمل، ولم يكن هناك أحلى من قصة حب براد بيت وأنجلينا جولى والتى انتهت بالانفصال".