شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رئاسته لـ"القومى للمسرح".. أحمد عبد العزيز: انتظروا دورة مختلفة ومتميزة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أحمد عبد العزيز إنه يعكف حاليا لرسم تصور الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومى للمسرح بعد اختياره رئيسا للمهرجان من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلفا للدكتور حسن عطية.
وأضاف عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أنه يود أن يؤكد أنه ما زال هناك مسرح جاد فى مصر، وأهمية أبو الفنون لتشكيل ذائقة النشء، بالإضافة إلى تقديم دورة متميزة ومختلفة عن كل الدورات السابقة من المهرجان القومى للمسرح.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة المقبلة من المهرجان القومى للمسرح قبل انطلاقها فى شهر يوليو المقبل، من خلال مؤتمر صحفى سيتم تحديده قريبا.
من ناحية أخرى صرح عبد العزيز أنه يواصل تصوير دوره فى مسلسل "كلبش 3" مع النجم أمير كرارة، وعبر عن سعادته بمشاركة الجزء الثالت للمسلسل بعد نجاح فى الجزء الأول والثانى، قائلا إنه وافق على العمل لوجود ممثلين كبار ومتميزين، إضافة إلى أنه من إنتاج شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى دفعته لتقديم دوره فى المسلسل.
ووقع اختيار الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على الفنان أحمد عبد العزيز، ليتولى رئاسة المهرجان القومى للمسرح، خلفا للدكتور حسن عطية، بعد اعتذار الأخير عن رئاسة الدورة الثانية عشر للمهرجان، لظروف خاصة.
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