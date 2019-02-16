شكرا لقرائتكم خبر عن جومانا مراد تضع مولودها الأول بعد زواج 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد إنجابها مولودها الأول من زوجها الدكتور ربيع بسيسو، وأطلقت عليه اسم محمد، حيث وضعته فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنها تتواجد هناك منذ عدة اشهر.
ونذرت جومانا مراد أن تؤدى فريضة الحج، حال حدوث الحمل، بعد 5 سنوات من زواجها، وهذا ما تحقق بالفعل فى الموسم الماضى، حيث زارت الأراضى المقدسة لأداء الحج، رغم تحذيرات المقربين منها خوفا عليها من الإرهاق بالإضافة إلى القلق على الجنين، لكنها لم تبالِ بكل هذه النصائح.
وقد حرصت جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو، على إخفاء أى أخبار تتعلق بحملها، حتى يتم التأكد بشكل نهائى منه وثبوته من الناحية الطبية، ما جعلها لا تتردد فى الإعلان عن الخبر بالوقت الحالى، حتى يشاركها الجمهور فرحتها الكبيرة، وقد ابتعدت الفنانة السورية عن المشاركة بأى أعمال فنية، منذ زواجها فى عام 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد تضع مولودها الأول بعد زواج 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.