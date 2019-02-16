شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنيفر لوبيز تستعرض رشاقتها خلال جولة "شوبينج" فى ميامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت النجمة العالمية جنيفر لوبيز الأنظار نحوها، وذلك خلال تسوقها فى ميامى بفلوريدا، حيث ظهرت النجمة البالغة من العمر 49 عاما بعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى البابارتزى وهى مرتدية ملابس "كاجوال" بسيطة كشفت عن رشاقة جسدها، وكان بصحبة لوبيز إحدى صديقاتها والتى ظهرت معها خلال تواجدهما بعدد من المحال التجارية.

وبعد انتهاء لوبيز من جولة التسوق ذهبت لوبيز للتناول وجبة الغذاء مع صديقها لاعب البيسبول أليكس رودريجيز.

يذكر أن جنيفر لوبيز خطفت الأنظار مؤخرا بظهورها فى حفل توزيع جوائز الـ Grammy لعام 2019، حيث ظهرت بملابس حملت إمضاء دار أزياء "Ralph & Russo" ومجوهرات من "Niwaka"، أما حذاؤها فحمل توقيع "Jimmy Choo".



















جنيفر مع صديقها