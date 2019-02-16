شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. راغب علامة فى زيارة للأطفال مرضى السرطان فى الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار المطرب اللبنانى راغب علامة أحد مراكز علاج السرطان فى الأردن، بمناسبة اليوم العالمى لسرطان الأطفال، بغرض زرع البهجة والفرحة فى قلوبهم. من جانبها قدمت الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء المركز، الشكر للمطرب اللبنانى القدير على مبادرته الإنسانية، حيث قالت عبر حسابها على تويتر: "فى اليوم العالمى لسرطان الأطفال، كانت فرحة أطفال المركز بزيارة سوبر ستار العرب، أحد أكبر داعمى مرضى السرطان، الفنان الرائع راغب علامة لا توصف، فشكرنا العميق وتقديرنا اللا محدود لك على رفعك لمعنويات مرضانا وإدخالك السعادة إلى قلوبهم".





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