شاهد كاميرا الخليج 365 تنفرد برسائل مايا دياب من داخل غرفتها بالفندق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت النجمة اللبنانية مايا دياب عن سعادتها البالغة بالجمهور الكبير الذى حضر حفلها الأخير أول أمس بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، والذى قدمته بأحد فنادق التجمع الخامس.
وأضافت مايا، فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، قائلة: "حب المصريين لأى مطرب عربى واهتمامهم به هذا بحد ذاته نجاح، وأنا فى حفل عيد الحب فوجئت بإن الناس قاعدة تحب بس، وأنا بشكرهم على هذه المحبة، وعشان كدة هقدم للجمهور المصرى أغانى فوق العادة، والألبوم بالفعل قرب".
وعن موعد طرح الألبوم قالت مايا: لم نحدد موعد طرح الألبوم لأننى سأطرح منه أغانى فريدة على طريقة السينجل، فهناك واحدة مع حبيب قلبى عصام كاريكا سيقوم بتلحينها، وأخرى مع الملحن مدين، وأنا أوعد كل الناس بأغانى تأخذ العقل".
وعن الحب فى حياة مايا دياب، قالت مايا ضاحكة: "الجمهور مايعرفش حاجة، ومش هيعرفوا حاجة أنا بنت ناصحة، فأنا بنت بصحى بحب كل حاجة حواليا، وكل الناس اللى حواليا، وكل الناس الموجودين فى حياتى، موجودين بسبب الحب هذا الأهم، عيد الحب بس مش للعشاق لكن لكل الناس اللى بتحب بعض.
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