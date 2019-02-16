شكرا لقرائتكم خبر عن أغلفة المجلات العالمية تستعد للموسم الثامن من Game of Thrones بتصميمات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المجلات العالمية للموسم الثامن والأخير من المسلسل الأسطورى Game of Thrones، المقرر طرح أولى حلقاته فى 14 أبريل المقبل، بتصميمات جديدة ومختلفة تزينت بها الصفحات الأولى من أعدادها فى الشهر الموافق لطرح الموسم الجديد.

وتصدر القائمة غلاف عدد شهر ابريل من مجلة Empire ، التى للمرة الأولى فى تاريخ أغلفتها تصمم غلاف لمسلسل تليفزيونى، والذى جاء كنوع من الاحتفال بالموسم الجديد، ويجسد فيه الووايت ووكرز بعد هدمهم للجدار.



الغلاف الاول للمجلة

وكشفت نفس المجلة عن غلاف آخر لنفس المسلسل يصدر فى نفس الشهر يضم الشخصيات الثلاثة الرئيسية فى العمل الدرامى الأشهر فى تاريخ التلفزيون، وهم "ايمليا كلارك صاحبة شخصية دينيريس تايجريان، وكيت هارينجتون صاحب شخصية جون سنو، والشخصية الثالثة جاءت من نصيب ملك الوايت ووكرز.



الغلاف الثانى للمجلة احتفالا بالموسم الجديد

وانتهى الموسم السابع من السلسلة الشهيرة بابتعاد "جيمى" عن "سيرسي" بشكل كبير بعد تمرده وزحفه اتجاه الشمال للمحاربة فى صفوف جيوش الستارك والتايجريان أمام جيوش الموتى، ومن جانب آخر تقارب علاقات "سيرسي" و"تيريون" مرة أخرى والتى حجبتها الكاميرات فى مشهد إقناعها بإعلان تحالفها والتى سيكشف عن تفاصيلها الموسم المقبل، مما فتح المجال لتحقيق النظرية والنبوءة لكره "سيرسي وتيريون" لبعضهما البعض.