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شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يكشف موعد وتفاصيل حفله القادم فى مارس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم اللبنانى الكبير راغب علامة، عن استعداده لحفل غنائى ضخم بدولة السويد، وأعلن موعيد وتفاصيل الحفل، مشوقا جمهوره للحفل، قائلا :"لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم".
وقال راغب علامة "السويد..ها نحن قادمون،انضموا لى يوم 30 مارس فى مدينة ستوكهولوم، لا استطيع الانتظار لرؤيتكم".
راغب علامة
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