شكرا لقرائتكم خبر عن "العارف" لـ أحمد عز يبرز قضية اختراقات الإنترنت والهاكرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد عز مشاهد فيلمه الجديد "العارف"، فى العديد من الأماكن المتفرقة فى القاهرة.

ويناقش الفيلم موضوع اختراقات الإنترنت والهاكرز والسرقة الإلكترونية، حيث يلجأ بطل العمل لسرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت ويدخل فى صراعات مع أحد العصابات وتدور أحداثه فى إطار الأكشن.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وتدور أحداثه حول فكرة حرب العقول في وقتنا المعاصر، ومقرر طرحه فى السينمات خلال عام 2019.

وانتهى أحمد عز مؤخرا من تصوير فيلم "الممر" مع المخرج شريف عرفة، والمقرر طرحه بدور العرض فى عيد الفطر المقبل، وتدور أحداثه حول مجموعة من الصاعقة المصرية تنفذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، ويقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه فى الحرب ضد إسرائيل.

فيلم "الممر" يشارك فى بطولته بجانب أحمد عز كل من هند صبرى وأحمد صلاح حسنى وأحمد رزق، إياد نصار ومحمد فراج وأحمد فلوكس ومحمد الشرنوبى ومحمد جمعة وأمير صلاح الدين ومحمود حجازى ومحمد البياع وغيرهم، وهو قصة أمير طعيمة فى أول أعماله السينمائية، ومن إخراج شريف عرفة.