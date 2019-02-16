شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خالد سليم يحيى حفلا غنائيا فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى، اليوم، النجم خالد سليم وفرقته الموسيقية حفلا غنائيا على مسرح سيد درويش فى الإسكندرية، ويقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه التى يتفاعل معها جمهوره من بينها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف، عشنا قد إيه، كل نظرة، بلاش الملامة، جانا الهوى، غايب عنى، نسيت نفسى، زعلان، كان فين من بدري وقابلت عينيك" وغيرها .

يذكر أن آخر أعمال خالد سليم اغنية "لسة كبير" الذى طرحها منذ فترة، وحققت نجاحا كبيرا والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.