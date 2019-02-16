شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاتى بيرى تتحول لـ"روبوت" فى كليبها الجديد "365" مع zedd والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية كاتى بيرى والدى جىzedd فيديو كليب جديد يحمل اسم 365، وذلك على قناة كاتى على "يوتيوب"، وظهرت بيرى فى الكليب وكأنها "روبوت" ويراقبها العلماء بينما كان "zedd" إنسان يعيش معها فى نفس المنزل ليرصد تصرفاتها.

قد وصلت نسبة مشاهدة كليب 365 للنجمة كاتى بيرى وzedd لأكثر من 9 ملايين مشاهدة وذلك خلال يومين فقط.

يذكر أنه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب تمت خطبة كاتى بيرى للنجم العالمى أورلاندو بلوم والذى قدم لها عدد من البالونات ذات اللون الأحمر على شكل قلب ومعها خاتم الخطبة.



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب



من الكليب