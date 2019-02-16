بالصور| الاستعدادات النهائية لقصر "البرينالي" لاستقبال ضيوف حفل ختام الدورة الـ 69 لمهرجان برلين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين-أحمد الجزار:

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل توزيع جوائز الدورة الـ 69 لمهرجان برلين السينمائي، والذي سينطلق مساء اليوم السبت في السابعة مساءً بتوقيت ألمانيا، على الهواء مباشرة بموقع المهرجان وعدد من القنوات الدولية.

وقد بدأت تحضيرات تجهيز قصر "البرينالي"، الذي سيشهد حفل الختام في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك بتنظيف الأرضيات وتغيير السجادات، كما قام الأمن بتمشيط مكان الحفل والمنطقة المجاورة بشكل جيد، مع إغلاق الشوارع المحيطة لتسهيل حركة السيارات الخاصة بضيوف الحفل.

كما قام "ديتر كوسليك" مدير المهرجان بحضور البروفة النهائية للحفل الذي سيحضره صناع ونجوم الدورة الحالية، إلى جانب عدد من المسؤولين بالحكومة الألمانية، كذلك عدد من سفراء الدول الأجنبية.

يذكر أن المسابقة الرسمية للمهرجان ضمت 22 فيلمًا، بينها 16 فقط يتنافسون على جوائز المسابقة، بينما تعرض الأفلام الأخرى في القسم الرسمي "خارج المسابقة".

المعروف أن هذه الدورة تعد الأخيرة لمدير المهرجان بعد 18 عامًا من توليه هذا المنصب.