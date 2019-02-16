آية عبدالله تحتفل بتكريمها في "الكاثوليكي للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة: نشرت المطربة آية عبدالله، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور الخاصة بتكريمها ضمن فعاليات مهرجان "الكاثوليكي للسينما". علقت آية على الصور: "من حفلتي بختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، وتكريمي من المهرجان". يذكر أن المهرجان الكاثوليكي السينمائي أهدى دورته الجديدة لروح الفنان الراحل جميل راتب. وكُرم هذا العام عدد من الفنانين، منهم أحمد بدير، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، رغدة، المطرب إيمان البحر درويش، المخرج يسري نصر الله وغيرهم.

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