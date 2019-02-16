جسد "هتلر".. وفاة السويسري برونو جانز بسرطان القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

توفي الممثل السويسري، برونو جانز، عن عمر ناهز 77 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض القولون، وذلك وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسمه، الذي أوضح أن الممثل السويسري وافته المنية في منزله بمدينة زيورخ مساء أمس الجمعة.

اشتهر جانز بتجسيده الرائع لشخصية الزعيم النازي أدولف هتلر، في أحداث فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Downfall" عام 2004، إلى جانب دوره الدرامي المميز في أحداث فيلم "Wings of Desire" عام 1987، والذي رُشح لجائزة "بافتا" البريطانية كأفضل فيلم بلغة أجنبية.

شارك جانز أيضًا في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها فيلم الأكشن "Unkown" عام2011 بطولة النجم الأمريكي ليام نيسن. ​