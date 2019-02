صور وفيديو: كاميلا كابيلو في جامع الشيخ زايد وترتدي الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - أحيت النجمة العالمية كاميلا كابيلو Camila Cabello مع فرقتها حفلة في دبي ضمن مهرجان Red Fest DXB ليل أمس الجمعة.

وكانت النجمة، البالغة من العمر 22 عاماً والعضور السابق في فريق Fifth Harmony، قد زارت جامع الشيخ زايد في أبو ظبي ووضعت الحجاب على رأسها احتراما لقدسية المكان.



وقد أثارت صورها ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت أثنى البعض على احترامها لقدسية المكان وجمالها في الحجاب.

فيما تسببت الصور أيضاً بانتشار شائعة اعتناق كاميلا كابيو الدين الإسلامي وارتدائها الحجاب.

يذكر أن كاميلا كابيو مغنية و كاتبة أغان أمريكية كوبية المولد، وكانت عضوة في فرقة الفتيات الغنائية Fifth Harmony ، قبل أن تعلن في أواخر سنة 2016 انسحابها من الفرقة و بدأها لمسيرة منفردة بدأت بإطلاقها أغنية I know what you did last summer مع المغني الكندي شون مينديز shawn mendes والتي احتلت مركزا ضمن أفضل عشرين أغنية في ترتيب أغاني الولايات المتحدة الأمريكية بيلبورد .