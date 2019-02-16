سارة الهاني تخص "الخليج 365" بتفاصيل لقائها بـ بوراك أوزجيفيت وتعلق: لا يحق لأحد أن يقلّل من شأن فن وائل كفوري

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 فبراير 2019 06:18 مساءً - بعد أن ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالصور التي انتشرت للفنانة اللبنانية سارة الهاني برفقة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في الكويت. خصت سارة "الخليج 365" بفحوى هذا اللقاء الذي جمعها بـ "بوراك"..ماذا قال عن صوتها؟ وكيف وجدت سارة شخصيته؟ ومن قصدت عندما قالت: "إنّ المحبة بين الفنانين "مصطنعة"؟! إليكم نص الحوار:





*سارة أخبرينا كيف تمّ اللقاء بينكِ وبين الممثل التركي بوراك أوزجيفيت في الكويت؟

-التقينا خلال العشاء السنوي لشركة "لكجوريا" التي تقيمه لعملائها كل عام، وبوراك حضر بصفته أحد الوجوه الإعلامية للشركة، وقد تمّ دعوته للمشاركة لتكريمه وتسليمه الدرع التذكاري لهذه المناسبة.



وتابعت: "اختارتني أنا ومراد كي نكون في الحفل الأول لها في الشرق الأوسط، ومقرّها في الكويت وموجودة في عدد من دول العالم، وغنيت خلال الحفل، بالإضافة إلى نشاطات أخرى قمنا بها إلى جانب الحفل".



بوراك..طباعه لا تشبه العرب



*من خلال الصور، ظهرتِ أنتِ وبوراك وكأنكما صديقان هل تحدثتما بشكل مطول؟

-تكلمنا طيلة الوقت الذي كنا فيه معًا، طباعه لا تشبهنا نحن العرب، فهو غير متكلف ووسيم جدًّا، وفي عالمنا العربي هناك أشخاص وسيمون، ولكن لا يمكنك أن تقترب منهم، وعليك أن تحافظ على مسافة معينة بينك وبينهم.



وتابعت: "توقعت أن أرى شخصًا لديه سلوك غريب، ويحاول تجنب الكلام طيلة الوقت، إلا أنه لم يكن يتصرف بطريقة ظريفة معي فقط، بل مع كل من كان يصادفه ويحاول الاقتراب منه".



*ماذا قال بوراك عن صوتكِ حين سمعكِ تغنّين؟



-أحبّ صوتي كثيرًا وتفاجأ به وقال لي: "لدينا حضارات مشتركة في ما يخص الموسيقى، وصحيح أنني لا أفهم الكلام، ولكنّ الموسيقى تشبه تلك الموجودة لدينا، كما تطرقنا إلى الموسيقى التركية، وما يحب سماعه".



*رأيناكِ في أكثر من اطلالة خلال وجودكِ مع بوراك، أخبرينا تفاصيل أكثر؟



-التقينا في العشاء الذي أقامته الشركة، وبعدها كان لدينا نشاطات خارجية ، حيث قمنا بجولة "تفحيط" كانت قد نظمتها الشركة.



*هل يشبه بوراك فارس أحلام سارة ؟



-لا شكل معيّنًا لفارس أحلامي، ولكن أتمنى أن يكون شهمًا وجميلًا ويتمتع بأخلاق عالية.



*ماذا أخبركِ عن زوجته الممثلة فهرية أفجين؟

-دائمًا يتكلم عنها، وتكلم عن المسلسل الذي قاما بتمثيله سويًّا، وتراه مهتمًّا بتسمية طفله كثيرًا بحسب ما أظهر.



*من يلفت نظركِ من النجوم العرب؟



-هناك الكثير من الأسماء الذين يلفتون نظري.



*أريد منكِ اسمًا أحدًا معيّنًا؟



-رشدي أباظة وعمر الشريف، ولا شخص معيّنًا برأسي من الجيل الجديد.



*ومن يلفتكِ شكله الخارجي من العالم العربي؟



-في لبنان لدينا وائل كفوري وفارس كرم ووسام حنا، وهناك آخرون يتمتعون بنسبة جمال عالية.



المحبة بين الفنانين...مصطنعة



*هل سمعتِ بخلاف مايا دياب ووائل كفوري؟

-لا تعليق عندي ولا أعلم ما يدور بين الفنانين، ولا أعلم بموقفهما، وأحب الاثنين ولا دخل لي بهذه القصة.



وتابعت: "وائل من أهم الأصوات في لبنان، وعلى الفنانين أن يحبوا بعضهم البعض ونهتم بفنّنا، كي نعكس صورة جميلة عن بلدنا، ودعني لا أحدّد أيّ أسماء". وأضافت: "لا أحد يمكنه أن "يعلّم" على صوت وعمل و فن وائل ".



وأضافت: "كل فنان لديه شيء جميل ونحن لدينا بلد جميل، وكان لدينا فيروز وصباح ونصري شمس الدين، كنا نراهم جميعهم في مسرحية واحدة. كما أنّ المحبة التي نراها مرة واحدة في الشهر هي محبة مصطنعة.



ما حقيقة دعوة بوراك سارة لزيارته في أسطنبول؟ وما طبيعة العلاقة التي تجمعها بـ هند البحرينية؟ ورغم أنها من أجمل الأصوات ما الأسباب التي لاتزال تقف حاجزاً في أن تكون في مكانة أهم؟ وما جديدها بعد انتقالها للعيش في الكويت؟ وبماذا تعد الجمهور بعد استلام عبدالله القعود إدارة أعمالها؟ كلها أمور تتابعونها لاحقاً في مجلة "الخليج 365".

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"