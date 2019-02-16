الأحد.. افتتاح معرض هو وهي ونحن لهالة الشاروني بالزمالك

كتبت- فاطمة عيد

تفتتح الفنانة هالة الشاروني، غدًا الأحد، معرضها "هو، وهي، ونحن" للفن التشكيلي، بجاليري سماح في الزمالك، وذلك في تمام

السابعة مساء، ويستمر المعرض حتى يوم 27 فبراير الجاري.

وقد ولدت الفنانة عام 1982، وحصلت على بكالوريوس التربية الفنية من جامعة حلوان في 2004، ثم نالت على درجة الماجستير في الرسم والتصوير، ولها العديد من المعارض داخل وخارج مصر.