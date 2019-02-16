خاص "الفن"- إيلي السمعان: "تعاوني مع نوال الزغبي كان أمنية.. وأحضّر للكليب"خاص بالصور- هبة طوجي تنثر...

ميرنا وليد - بيروت - عبر المخرج ​إيلي السمعان​ عن سعادته بالتعاون الأول مع الفنانة ​نوال الزغبي​، في تصوير أغاني ألبومها الجديد "كده باي"، وأشار في حديث خاص مع موقع "الفن" الى أنه من اشد المعجبين بنوال الزغبي وكل ما تقدمه، وهذا التعاون كان أمنية كبيرة بالنسبة له، وأكد أن التعاون لن يقتصر على تيزر الأغاني على "يوتيوب"، بل أنه بدأ بالتحضير لفيديو كليب الأغنية، التي حملت عنوان الألبوم.

يُذكر أن الزغبي كانت قد طرحت 7 بروموهات لأغاني ألبومها الجديد، وحمل الأول اسم "الجمال له ناسه"، الثاني "صبح صبح"، الثالث فهو "محاية"، والرابع "كده باي"، والخامس يحمل "مش خايفة"، والسادس "اللي براسي عملته"، والسابع "آه يا سيدي".