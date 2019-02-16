خاص بالصور- هبة طوجي تنثر أجواء عيد الحب بحضور سميرة سعيد ولميس الحديدي

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة ​هبة طوجي​ حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة عيد الحب، صنعت خلاله حالة من التفاعل والبهجة بين الجمهور الذي حرص على الحضور رغم برودة الجو وتساقط الامطار في بعض المناطق.

ومنذ أن أطلت هبة على المسرح وبدأت حفلتها بأغنية" طلعت يا ما احلى نورها" تفاعل معها الجمهور بشدة ثم توالت الاغنيات المختلفة والتي وصل عددها الى ١٧ اغنية من اغانيها الشهيرة بقيادة المنتج والمؤلف الموسيقي ​أسامة الرحباني​.

كما حرصت الفنانة ​سميرة سعيد​ على الحضور وايضا حضرت الاعلامية ​لميس الحديدي​ والممثلة التونسية ​عائشة بن احمد​.

ومازحت هبة الحضور قائلةً : "للعام التالي أحيي حفلاً وسط العواصف واشكر كل الحضور من الجمهور والفنانيين وشكر خاص للسفير اللبناني علي الحلبي وتحية من لبنان لمصر المحروسة"، والجميع رد تحية هبة بالتصفيق.

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تصوير هاني عبدربه