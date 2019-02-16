ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة هبة طوجي حفلاً غنائياً في القاهرة بمناسبة عيد الحب، صنعت خلاله حالة من التفاعل والبهجة بين الجمهور الذي حرص على الحضور رغم برودة الجو وتساقط الامطار في بعض المناطق.
ومنذ أن أطلت هبة على المسرح وبدأت حفلتها بأغنية" طلعت يا ما احلى نورها" تفاعل معها الجمهور بشدة ثم توالت الاغنيات المختلفة والتي وصل عددها الى ١٧ اغنية من اغانيها الشهيرة بقيادة المنتج والمؤلف الموسيقي أسامة الرحباني.
كما حرصت الفنانة سميرة سعيد على الحضور وايضا حضرت الاعلامية لميس الحديدي والممثلة التونسية عائشة بن احمد.
ومازحت هبة الحضور قائلةً : "للعام التالي أحيي حفلاً وسط العواصف واشكر كل الحضور من الجمهور والفنانيين وشكر خاص للسفير اللبناني علي الحلبي وتحية من لبنان لمصر المحروسة"، والجميع رد تحية هبة بالتصفيق.
لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً،إضغط هنا.
تصوير هاني عبدربه
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالصور- هبة طوجي تنثر أجواء عيد الحب بحضور سميرة سعيد ولميس الحديدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.