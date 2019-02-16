شاهدوا بعد هدية السيارة.. تبرير مريم حسين يعرضها للسخرية وهكذا هددت من كشف كذبتها

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 05:35 مساءً -

بعد الضجة التي احدثها الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، وكشفه أن السيارة الفارهة التي تلقّتها القنانة مريم حسين، كهدية بيوم الحب كذبة، خرجت الاخيرة عن صمتها وردت عليه بطريقتها الخاصة.

ونشرت الفنانة المغربية مقطع فيديو مقطع فيديو على تطبيق سناب شات لترد اعتبارها بعد تكذيبها والتأكيد أن السيارة مستأجرة وليست هدية، وتحدّت مريم الاعلامب بتقديم البرهان والدليل على أن السيارة مؤجرة.

وبررت ما حصل قائلة: “أنا مش هبلة ولا مجنونة ولا غبية إنه أنا أحط سيارة تكون سيارة إيجار عليها رقم أقصاها كنت غطيت الرقم .. ثاني شيء حساب استون مارتن دشون عليه وشفون الاستوري بتاعتهم هما جايبين لي السيارة بنفسهم”.



واضافت “وغير هادا أنا ماعرف الواحد كيف يطلق إشاعة ويصدقونها.. يعني واحد انتوا عارفين أنا العدوة اللدودة له يطلع يتكلم إنه هالسيارة سيارة إيجار والناس قاعدة تصفقله.. خليك رجال وجيب دليل وبرهان وجيب عقد وختم ورقم السياره واسم.. صح ولا لا”.

واختتمت بالقول: “على فكرة الواحد برمشة عين يقدر يطلع برنت.. وغير هذا حساب رسمي لي استون مارتن.. هما الي بنفسهم جايبين لي السيارة.. واتصلوا وقالوا إنه في هدية.. والله العظيم انا ما كنت أعرف إن الهدية سيارة .. انا جيه عبالي العزبة تكون أيفون أو هدية صغيرة.. ومثل ما قولتلكم حبايبي اي انسان يبي يطلق اشاعة على حد يطلقها بدليل قاطع”.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانقسمت التعليقات بين من دعم حسين وطالب بالبرهان من الجسمي وغيره، وبين من اعتبر ان كلامها غير مقنع، ساخرين من تبريرها الغريب.