هل تذكرون الفنان السعودي جواد العلي.. لن تتخيلوا كيف اصبح الآن

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 05:35 مساءً -

بعد غياب لسنوات طويلة عن الاعلام والساحة الفنية، فاجأ المغني السعودي جواد العلي جمهوره بصورة جديدة بدا فيها بشكل مختلف وبلوك جديد

ولفت العلي الانظار باللوك الجديد والمختلف عن الصورة المحفورة في مخيلة جمهوره، وبدا بملامح اكبر في العمر، مع تسربحة شعر شبابية، رعم ان الخصلات البيضاء تخللت شعره، بينما ترك شاربه المميز والذي لطالما اشتهر به.

وتأتي هذه الصورة تزامنا مع طرحه اغنية جديدة بعنوان “ما يهمه” عبر “يوتيوب”، حيث تفاعل معها جمهوره بشكل واسع، وعبروا عن شوقهم الكبير له ولصوته الحنون.

ونالت اطلالته الجديدة اعجاب الالاف وعلق القسم الاكبر من المتابعين على ظهوره بعد اختفائه عن الاعلام بالشعر الابيض الذي غير من شكله واعطاه هيبة وطلة جميلة.