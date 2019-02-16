هاني شاكر يطرح أغنية جديدة بعنوان “خنت نفسي”.. استمعوا إليها – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر أغنية جديدة بعنوان “خنت نفسي” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
الأغنية رومانسية من الطراز الرفيع وهي من كلمات الدسوقي فتحي، ألحان وتوزيع محمد ضياء، وهندسة صوتية لـ ياسر انور.
وحققت الأغنية رواجًا واسعًا بين محبّي هاني شاكر خاصةً أن طرحها جاء بالتزامن مع الإحتفالات بعيد الحب.
كلمات الأغنية:
انا خنت نفسي لما سلمتك بنفسي..قلب غالي يحس بيه
كنت واهم لما كنت بجد فاهم..اني اغلي الناس عليه
رضيت غرورك كل ده مكنتش اعرف نيتك
وااله يجازي قلبي ده عشان رماني ف سكتك
وان كان علي روحي خلاص خدها كمان
ما هي روحي خاينه لما سابتني من زمان وعشقتك
انا كنت حاسس انك انت ف يوم هتنسا الي ياما عملتو ليك
وخدت صدمه واكتشفت ان انت كدبه واتخدعت بجد فيك
لمشاهدة فيديو أغنية “خنت نفسي”:
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