أريانا غراندي تحطّم الملايين في أيام!

متابعة بتجــــــــــــــرد: حقق فيديو كليب النجمة العالمية أريانا غراندي الجديد بعنوان “break up with your girlfriend, i’m bored” أكثر من 70 مليون مشاهدة بعد أسبوع على طرحه رسميًا عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”.

وكانت أريانا غراندي قد أصدرت منذ أيام ألبومها الجديد thank u, next عبر أهم المتاجر الرقمية.

ويتضمن ألبوم أريانا جراندي 12 أغنية وهي Imagine، Needy، NASA، Bloodline، Fake Smile، Bad Idea، Make up، Ghostin، In my head، Rings 7، thank u, next، Break up with your girlfriend وI’m bored.

لمشاهدة فيديو كليب “break up with your girlfriend, i’m bored”: