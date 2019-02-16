متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، على الانتقادات الحادة التي تعرضت لها بسبب صورتها الجريئة التي قامت بنشرها عبر صفحتها في "إنستغرام" بمناسبة عيد الحب، وظهرت فيها شبه عارية.
وقالت دوللي في مداخلة تلفزيونية إنها ليست عارية بالصورة ولكنها ترتدي فستانا على شكل "قلب" من تصميم مصمم مصري، مؤكدة أن الصورة لم يتم التقاطها على السرير كما ظن البعض، ولكن في استوديو خاص ضمن جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.
وأضافت المطربة اللبنانية أن تصميم الفستان الجديد والمختلف كان السبب في عدم التقاطها صورًا خلال وقوفها، وكان يجب أن تظهر نائمة به كي يتضح تصميمه كنوع من الاختلاف.
وأكدت شاهين أنها تخطت مرحلة إصابتها بالاكتئاب الذي أصيبت به منذ عام ونصف العام، وأصبحت أفضل، لافتة إلى أنها تعشق الموضة وإصدارات كبار المصممين وتحب أن تبدو مختلفة فقط دون أن تتعمد الإثارة.
وكانت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، أثارت جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد الحب بسبب صورتها التي ظهرت بها وهي تستلقي على ما يشبه السرير بينما قامت بتغطية جسدها بقلب أحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر دوللي شاهين تُدافع عن فستانها "الجريء".. وتؤكد تخطيها للاكتئاب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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