حوار| محمد مهران: "أبو العروسة" وصل لكل البيوت المصرية.. وأي عمل قابل للنقد

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- منى الموجي:

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان الشاب محمد مهران، إذ يُعرض له حاليًا مسلسل "كارمن" على قناة CBC، ويواصل تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" الذي بدأت قناة DMC عرضه، وشاهد له الجمهور مؤخرًا مسلسل "أنا شيري دوت كوم". مهران تحدث لـ"الخليج 365" عن أدواره في الثلاثة مسلسلات، ورأيه في تجربة العرض على المنصات الرقمية، وتعليقه على الانتقادت التي توجه لرومانسية "أبو العروسة" الزائدة، إلى الحوار..

قال مهران إنه يواصل تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، مرجعًا سبب موافقته على الاشتراك في أحداث الجزء الجديد إلى أن العمل نجح في الوصول لكل البيوت المصرية ولاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور في الشارع وعلى "السوشيال ميديا": "لمست ذلك بنفسي مع ظهور الشخصية التي أؤديها بدأت الناس تسأل عن الشخصية وكيف ستظهر في الحلقات الجديدة، وهل ستجمعه علاقة حب بهاجر".

وأكد أن نجاح "أبو العروسة" مبني على فكرة الدراما الموجودة في البيت المصري، موضحًا "الجمهور يشاهد نفسه وتفاصيل حياته ومشاكله على الشاشة، وهذا أجمل ما في الدراما أن تجعل المُشاهد يشعر بوجوده".

وردًا على بعض الانتقادات المُثارة على "السوشيال ميديا"، وتعليقات الناس بشأن أن الرومانسية التي يعرضها المسلسل زائدة عن الحد وتخالف الواقع، قال "أي عمل قابل للنقد، إما يتحب أو يتكره، وأستاذ هاني كمال المؤلف حابب يعرض نموذج ممكن يكون اختفى من المجتمع، وهو الشخصية الرومانسية الحالمة الراجل اللي بيحب زوجته بجد، ومش وحش إننا نقدم شخصية زي دي عشان نقول للناس ممكن تعملوا كده".

"أبو العروسة" تأليف هاني كمال، إخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، ولاء الشريف، محمد عادل، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمود حجازي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وعن مسلسل "كارمن" الذي انتهى من تصويره مؤخرًا، أشار إلى أن اختياره تم عن طريق مخرج العمل حسين شوكت، بعد تعاونهما في مسلسلي "الحالة ج" و"قلوب"، وعنه يقول "جذبتني شخصية أحمد، فهو نموذج لشاب محترم، متربي، لديه مبادئ، ويتسم بالصبر في علاقته العاطفية مع رنا -الدور الذي تقوم به ولاء الشريف-، وستشهد شخصيته الكثير من التغيرات".

واعتبر مهران أن أصعب مشاهده في المسلسل، عندما تكتشف يارا –الشخصية التي تؤديها هاجر أحمد- سر ما في الأحداث، الأمر الذي يتطلب من الشخصية التي يؤديها رد فعل معين، وصفه بالصعب، وردًا على ما تردد بشأن وجود جزء ثان من المسلسل، أوضح "المسلسل 60 حلقة، ولا أعرف إذا كان هناك نية لتقديم جزء آخر منه أم لا".

مهران بدأ تصوير "كارمن" في شهر يوليو 2018، وانتهى في فبراير 2019، مشيرًا إلى أن توقف التصوير يشكّل صعوبة لدى الممثل "لو فيه مشهد بدأنا تصويره في شهر سبعة مثلًا واستكماله تم في شهر عشرة، بيكون استعادة الحالة النفسية ونبرة الصوت وغيرها من الأمور الخاصة بالشخصية صعب".

وعن رأيه في الأعمال التليفزيونية التي يصل عدد حلقاتها لستين، أشار إلى أن نجاح هذه النوعية من المسلسلات يعتمد على السيناريو والحوار، وكم "الحبكات" الدرامية ووجود أحداث غنية تضمن ألا يشعر المشاهد بملل، مضيفًا "لو ده موجود تقدري تعملي 60 حلقة و100 حلقة مفيش مشكلة".

وأكد مهران أن العرض الرمضاني لم يعد مقياسًا لنجاح العمل، موضحًا "في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الأعمال التي عُرضت خارج السباق الرمضاني وحققت نجاحًا كبيرًا، مثل (أبو العروسة) و(الأب الروحي) ومسلسلات أخرى، والجمهور أقبل عليها لأنها نالت إعجابه".

يرفض مهران اتهام العرض الحصري بأنه يظلم العمل التليفزيوني، مشيرًا لوجود الكثير من الأعمال التي عُرضت حصريًا وحققت نجاحًا كبيرًا "العمل الجيد هيخلي المتلقي يروحله لو فين".

"كارمن" تأليف سامح مجدي، إخراج حسين شوكت، ويشارك في بطولته ولاء الشريف، محمد مهران، محمد مرزبان، عمر الشناوي، شيرين، ياسر علي ماهر، أحمد حلاوة، عزء بهاء وليلى عز العرب.

خاض مهران مؤخرًا تجربة عرض أحد أعماله التليفزيونية على منصة رقمية، وهو مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، وعنها يقول "المنصات الرقمية هي المستقبل، وأصبحت تأخذ حيزًا كبيرًا من المشاهدة في العالم كله، بدأنا نشاهد ممثلين عالميين يقدمون أعمالًا تعُرض من خلالها، ولا أقصد بوصفها بالمستقبل أن ما قبلها من وسائل ترفيه سيُلغى، فلم يحدث أن ظهور وسيلة جديدة كان سببًا في إلغاء ما سبقها".

وأوضح مهران أن سبب موافقته على المشاركة في "أنا شيري دوت كوم"، إعجابه بالسيناريو "الورق كان هايل جدًا وإيقاعه اكتر من رائع، ومبسوط فعلًا بإني اشتغلت مع المخرج رامي رزق الله، إنسان محترم جدًا، أمين على شغله، بيدي الممثل حقه، صريح وواضح، الواحد بيتمنى يشتغل مع حد بالشكل ده".

وأشار إلى أن شخصية "رمزي" التي يؤديها في المسلسل، جديدة عليه ولم يسبق له تقديمها في أي عمل، متابعًا "عمري ما قدمت اللايت كوميدي بالشكل ده، وأتمنى أن أكون قدمته بشكل كويس".

مسلسل "أنا شيري دوت كوم"، بطولة سارة الشامي، محمد مهران، ياسمين رحمي، عماد رشاد، بسنت شوقي، جيلان علاء، ومن إخراج رامي رزق الله.