اختيار شيرين رضا سفيرة للتوعية بمرض "التوحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختارت الجمعية المصرية للأوتيزم الفنانة شيرين رضا، لتكون سفيرة لحملة التوعية باضطراب التوحد، والتي تحمل اسم "إيد بتسلم إيد" وتُقام سنويًا للتوعية باضطراب التوحد.

شيرين سبق وشاركت في عدد من الفعاليات المجتمعية والبيئية، مثل احتفال منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للمحيطات، إلى جانب زيارتها لمصابي التفجيرات الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية في معهد ناصر.

يُذكر أن شيرين رضا يُعرض لها حاليًا فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، تأليف إبراهيم عيسى، كما تنتظر طرح فيلمها الجديد "راس السنة" من إخراج محمد أحمد صقر، وتأليف محمد حفظي.