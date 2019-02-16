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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعلنت الفنانة جومانا مراد عن استقبالها طفلها من زوجها المحامي ربيع بسيسو، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور "انستجرام".
وكشفت جومانا عن الاسم الذي أطلقته على الطفل، في تعليقها على صورة ظهر فيها كف يد زوجها ممسكًا بكف يدها على جسد طفلهما، وكتبت "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بمحمد، أسأل الله أن يبارك لنا فيه وينبته نباتًا حسنًا ويرزقنا بره ويبلغ أشده ويجعله من عباده الصالحين".
يُذكر أن جومانا مراد احتفلت بزواجها من المحامي الأردني ربيع بسيسو في نوفمبر 2013.
كانت هذه تفاصيل خبر جومانا مراد تضع مولودها.. تعرف على اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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