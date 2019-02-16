أحمد داوود بعد تعرضه لوعكة صحية: "كانوا يومين صعبين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان أحمد داوود على طمأنة جمهوره على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب داوود في تغريدة له صباح اليوم: "شكرًا لكل اللي اهتم وسأل.. الحمد لله يارب.. كانوا يومين صعبين أوي بس الحمد لله بقيت أحسن.. غمة وراحت.. الحمد لله".

وكان داوود كتب قبل يومين يشكو من آلام أصابة معدته: "الحمد لله.. يارب اشفيني واشفي كل مريض يارب.. عرفت ليه المبطون شهيد.. عمري ما تخيلت وجع كده.. الحمد لله.. يارب.. الحمد لله".

يُذكر أن الفنان أحمد داوود يعيش حالة من النشاط الفني، إذ يُعرض له حاليًا فيلم "122"، بالإضافة إلى مسلسل "أهو ده اللي صار".