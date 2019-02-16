شاهدو.. روان بن حسين تصدم متابعيها بما قالته عن عمرهاوتثير بلبلة

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

صدمت الفاشينيستا السعودية متابعيها بما قالته عن عمرها. فقد نشرت مؤخراً، عبر حسابها على “إنيتغرام”، صورة لها تبين أنها ليست حديثة.

وبدا ذلك من خلال التعليق إذ كتبت: “لا أصدق كنت في الـ18 من عمري. هالصورة قبل أربع سنين، كان عمري 18”.



وحقّقت من خلالها أكثر من 60 ألف إعجاب. إلا أنها واجهت أيضاً بعض الانتقادات. ومما جاء في التعليقات: “كنتِأكيت وملامحك ناعمة شصار هسه؟” و”كنتِأجمل وعفويه جداً” و”معقولة ياشباب فيه عمليات تكبر العُمر؟ قبل سنة دخلت مع سوار شعيب وقالت عمري 18 كيف صارت 22؟” و”فرق بين خشمك هنا والحين فرق ليش تنكري؟ مع إن أول وربي أجمل”.

ويشار إلى أن الفاشينيستا أثارت موجة من الغضب في وقت سابق بعدما أشارت إلى اختلاف شكلها عن ذلك الشائع في أوساط النساء في منطقة الخليج.وقالت ذلك خلال لقاء أجري معها ضمن فقرة من برنامج “آخر موضة” الذي يعرض على شاشة قناة “الجديد” اللبنانية.

ولفتت إلى أنه من المعروف أن هؤلاء النساء يتمتعن غالباً ببشرة داكنة، سمراء وغامقة، مضيفة أنه مع ذيوع شهرتها بدأ الكثيرون يتساءلون عن سرّ شكلها ولون بشرتها.



وذكرت أن الكثير من المتابعين كانوا يعتقدون أنها أجنبية وأنه تتم دبلجة صوتها إلى اللهجة الكويتية.