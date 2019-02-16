شاهد… فيفي عبده تغني لـ احلام “قول عني ما تقول”!

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

اعربت الراقصة المصرية فيفي عبده عن حبها للرقص على الاغاني الخليجية وخاصة التي تمتاز بالكلام الحلو واللحن الحلو.

وخلال لقائها في حلقة الامس من برنامج “الحكاية” على شاشة قناة “ام بي سي”، عرض الاعلامي عمرو اديب مقطع فيديو لفيفي عبده وهي ترقص على اغنية “قول عني ما تقول” لاحلام حيث قامت بغناء قسم منها مبدية اعجابها بكلماتها.

من ناحية اخرى، انتقد فيفي عبد الراقصات الجدد والأجنبيات، بسبب ارتدائهم بدل رقص “ملط” بحسب تعبيرها وقالت “لما دخلت مجال الرقص كان في سهير زكي ونجوى فؤاد وناهد صبري، وكانت البدل مقفولة، لكن دلوقتي الرقص أصبح إزاي تقلع أكتر”.

وأضافت: “الرقص مش محتاج ترجمة.. أنا بسمع المزيكا واترجمها لحركات، لكن الرقص دلوقتي عند الأجنبيات قلع أكتر”.