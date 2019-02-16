قبلة وعضّ.. مشاعل الشحي وزوجها يشعلان موجة غضب بحركاتهما

كتب امير فتحي في السبت 16 فبراير 2019 03:57 مساءً -

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها الإعلامي أحمد خميس.

وأثارا موجة كبيرة من الجدل بسبب حركاتهما المستغربة. فقد تغزلت الفنانة بزوجها مشيرة إلى أنه “كيوت” فأجاب أنها “أكيت واحدة في الدنيا” وأنه لا يصدق أنهما متزوجان.

وقام بعد ذلك بتقبيلها محاولاً عضها. وهو ما أعتبره عدد كبير من مشاهدي الفيديو تصرفاً غير لائق.

وجاء في التعليقات: “بعدين يقولون ليش الناس تنتقدنا!” و”كمية انحطاط مش طبيعي” و”وش هالقرف؟ بعدين مافية رجال يقول عن نفسة كيوت” و”والله باقي بس يدخلونا غرفتهم معاهم الله”.

ويذكر أن الزوجين أحدثا ضجة كبيرة في وقت سابق بعد انتشار فيديو لشجار دار بينهما أمام المصعد في المبنى حيث يقيمان.

وجاء ذلك على خلفية مقلب أعدته الشحي التي استغلت نوم خميس لتحلق شعره وتضع مستحضرات الماكياج على وجهه.

وعلى الإثر انتشرت أخبار عن انفصالهما، إلا أن الأخير سارع إلى الرد على ذلك بطريقة طريفة كعادته مشيراً إلى أن كل تلك الأخبار تبقى في إطار الشائعات.

وظهر برفقة زوجته في مقطع فيديو أرفقه بالتعليق: “مشاعل زوجتي الغالية اللي حياتي من دونها ظلمة. هي كل شيء بحياتي وعائلتي الوحيدة ومستحيل أبا أرجع لكوني وحيد.فأرجوا إنكم تنسوا الشائعات.