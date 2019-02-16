صور من ليلة الحنة للفنانة الهندية نيتى موهان والممثل الوسيم نيهار بانديا

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يبدو أن بوليوود “تمطر” حفلات زفاف ولن تتوقف في أي وقت قريب، بعد حفلات الزفاف الضخمة للنجوم ديبيكا بادكون رانفير سينغ، وزواج بريانكا تشوبرا نيك جوناس وكابيل شارما مع جيني شترات، يأتي الثنائي المشهور الذي يستعد لإقامة حفل عقد قرانهما ممثل فيلم “مانيكارنيكا” نيهار بانديا، ومغنية فرقة بانغ بان نيتى موهان.

وكانت المغنية المعروفة نيتي موهان والممثل نيهار بانديا قد استضافا مراسم حفل الحناء “موهندي” يوم الخميس 14 فبراير وهو الحفل الذي سيعقبه إقامة حفل عقد القران الجمعة في مدينة حيدر أباد، حيث تجري استعدادات ما قبل الزفاف على قدم وساق.

شوهد في الحفل النجم ايوشمان خورانا Ayushmann Khurrana، وزوجته طاهرة كاشياب Tahira Kashyap وشقيقه ابارشكتي خورانا Aparshakti Khurana، كما شوهد نجمة التنس سانيا ميرزا ​​، ولاعب الكريكيت روبن يوتاهبا وعدد قليل من اللاعبين الآخرين.

وفقا لتقرير في “مومباي ميرور”، كانت بداية التعارف بين نيهار ونيتي عن طريق صديق مشترك، كان عضوا في فرقة نيتي، لكن الأمر لم ينجح في البداية، لكنهما التقيا بعد ذلك في حفل زفاف صديق في “جوا” قبل عام، وبدأت قصة حبهما.

وبينما كانت نيتى مطربة معروفة قامت بغناء بعض الأغنيات الناجحة في بوليوود، كان نيهار يكافح في بوليوود لفترة طويلة وأخيرًا ظهر لأول مرة في بوليوود مع فيلم Manikarnika Kangana Ranaut’s: Queen of Jhansi.