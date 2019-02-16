صور.. علياء بهات ورانبير كابور يستمتعان بعشاء هادئ في «الفالنتاين داي»

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يتطلع الكثير من النساء بشوق إلى “عيد الحب” حيث يُجبر الرجال قليلو التعبير عن المودة لنسائهم، أن يغرقوا زوجاتهم بالهدايا ومشاعر الحب، ومنها الخروج لتناولها عشاء هادئ في أجواء غاية في الرومانسية.

نشر الشيف الهندي المعروف هراش ديكسيت على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، صورًا للثنائي المعروف رانبير كابور وعلياء بهات الحب”، ليلة الخميس 14 فبراير.

ونحن نعلم أيضا أن كارينا كابور خان، سيف على خان، كاريسما كابور وابنتيها بابيتا samiera وساميرا babita كابور، أركان جاين، وعدد قليل من العائلة قد اجتمعوا للاحتفال بعيد ميلاد راندير كابور، ولكن رانبير أعطي الأولوية لمواعدة حبيبته بهات.

وكانت علياء بهات قد استضافت أيضا عرضا خاصا Gully Boy من أجل حبيبها رانبير كابور، قبل يوم من صدور الفيلم.

وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على فيلم المخرجة زويا أختر ‘Gully Boy’، بطولة رانفير سينغ، وعلياء بهات وكالكي كوشلين، في العرض الأول بمهرجان برلين السينمائي الدولي التاسع والستين.

وتم اختيار الفيلم، المستوحى بشكل كبير من قصة حياة مغني راب شهير وكيف صعد نجمه بعد أن بدأ حياته كمغني راب في شوارع وأحياء مومباي الفقيرة.

Gully Boy، بطولة رانفير سينج Ranveer Singh وعلياء بهات في. كما يضم طاقم الفيلم ممثلين مثل كالكي كوشلين Kalki Koechlin وسيدانت شيترافيدي Siddhant Chaturvedi وفيجاي راز Vijay Raaz وامريتا سوبهاش Amruta Subhash ومن إخراج زويا أختار، وإنتاج شركة Excel Entertainment، والتي يشارك في ملكيتها فرحان أختار.