هل تقتحم زوجة ميرت فرات عالم التمثيل؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت عدسات الباباراتزي، الفنان التركي ميرت فرات وزوجته أديل فرات في أحدث ظهور لهما، خلال سهرة رومانسية جمعتهما.

الصحفيون استغلوا الفرصة، وسألوا أديل عن امكانية دخولها عالم التمثيل، خاصة أنها اصبحت تحت الأضواء بشكل أكبر بعد زواجها من ميرت، فأجابت: «أنا غير متدربة على هذا المجال، ليقم كل شخص بالعمل الذي يتقنه».

يُذكر أن ميرت فرات احتفل بزفافه على أديل سبتمبر الماضي، وسط حضور نخبة من ألمع نجوم تركيا بالإضافة لأصدقاء وأسرتي العروسين، وذلك بعد فترة خطبة قصيرة استمرت لشهرين فقط، حيث دخل ميرت في علاقة عاطفية مع أديل بعد شهور على انفصاله عن الفنانة التركية هاندة دوغان ديمير، في الوقت الذي سبق وارتبطت فيه أديل فرات بعدة علاقات عاطفية بمشاهير من المجتمع التركي، أبرزهم، النجم كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند»، لاعب كرة القدم أردا توران، وكان آخرهم النجم التركي أنجين أوزتورك الشهير بـ«الأمير سليم».

من ناحية أخرى، عُرض لميرت فرات مؤخراً مسلسل «جرائم صغيرة» الذي يشارك في بطولته أمام جوكتشا بهادر و اسليهان غوربوز و تولين أوزان وبادي ابشجيل.