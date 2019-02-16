تأجيل نظر استئناف حبس داليا البحيري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، استئناف الفنانة داليا البحيرى على حكم حبسها عامين بتهمة التهرب الضريبي، لجلسة 6 أبريل المقبل، لإتمام أوراق التصالح.

وحضرت الفنانة داليا البحيري، برفقة أشرف عبدالعزيز المحامي بالنقض، والذي طالب بالتصالح مع وزير المالية خلال إجراءات الاستئناف على حكم حبسها عامين، واتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.

وحرصت داليا البحيري، علي توجيه كلمة شكر لمحاميها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» حيث نشرت صورة تجمعهما عقب الحكم وعلقت عليها قائلة: «رجل في زمن ندر فيه الرجال .. أتشرف أن هذا الرجل هو محامي الشخصي وأخي العزيز وسندي».

وعلى الصعيد الفني تقوم داليا البحيري حاليا بتصوير الجزء الرابع من مسلسل «يوميات زوجة مفروسة»، مع رجاء الجداوي، خالد سرحان، شيماء سيف، سمير غانم، ومروة عبدالمنعم، ومن تأليف الكاتبة الصحفية أماني ضرغام، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ أول يوم في عرضه، ولذلك تعددت أجزاوه.

الفنانة المصرية كان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع أمل رزق، أميرة العايدي، وعدد من النجوم.