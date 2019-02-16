نجوم الفن يقدمون العزاء لسامح الصريطي في زوجته السابقة الفنانة نادية فهمي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

تلقى الفنان المصري سامح الصريطي عزاء زوجته السابقة الفنانة الراحلة نادية فهمي، والذى أقيم مساء الجمعة 15 فبراير، بمسجد عمر مكرم.

وشهد العزاء حضور عدد كبير من نجوم الفن، ومنهم الفنانة شهيرة، والفنان صلاح عبد الله، والفنان أحمد ماهر، والفنان جمال سليمان، والفنان نهال عنبر، والإعلامى طارق نور.

كما حضر الإعلامي محمد الغيطى، والفنان شريف باهر، والفنان محمد الصاوى، والإعلامى أحمد المسلماني، والإعلامي وائل الإبراشي، والمخرج خالد جلال، والفنان رياض الخولي.

وكانت نادية فهمي قد وافتها المنية صباح الخميس 14 فبراير، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر تلقي العزاء في وفاة الفنانة الراحلة يوم الجمعة 15 فبراير بمسجد عمر مكرم.

يذكر أن الفنانة نادية فهمي كانت قد تزوجت من الفنان سامح الصريطي منذ سنوات طويلة وأنجب منها ابنتين أحدهما الفنانة ابتهال الصريطي، ودخلت دار رعاية للمسنين منذ فترة طويلة، وذلك بسبب اصابتها بالزهايمر.

ونادية فهمي كانت قد قدمت عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: مسلسل “ساكن قصادي”، ومسلسل ”نصف ربيع الآخر”، ومسلسل ”أهالينا”، ومسلسل ”أرابيسك”، ومسلسل ”ضمير أبلة جكمت”، ومسلسل ”الخواجة عبدالقادر”، وفيلم “برتيتا”، وغيرها من الأعمال.