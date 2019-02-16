انت الان تتابع تفاصيل خبر عراقي نجا من "القاعدة" يرتبط بممثلة أمريكية.. إليك التفاصيل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 16 فبراير 2019 03:52 مساءً - أعلنت الممثلة الأمريكية آبي كورنيش، عبر حسابها الشخصي في منصة "إنستغرام"، خطوبتها من لاعب الفنون القتالية الأمريكي من أصل عراقي، عادل التميمي.

وأثار إعلان الممثلة عن خطوبتها من الرياضي العراقي الأصل تفاعلاً كبيراً في حسابها، شارك به آلاف العراقيين والعرب.

ولد التميمي في بغداد، وفيها بدأ تعلم رياضة الكاراتيه عندما كان في التاسعة من العمر.

وبحسب ما أورد موقع قناة "الحرة" الأمريكية، ففي أثناء حرب العراق عام 2003، عمل هو وأخوته متعاقدين مع قوات مشاة البحرية الأمريكية، المارينز.

التميمي عمل سائقاً لدى القوات الأمريكية، وفقد في خلال الحرب أحد أشقائه، وكاد أن يفقد حياته في كمين نصبه مسلحو تنظيم القاعدة، واحتجزوه هو وابن عمه وأحد أصدقائه.

وقتل المسلحون ابن عم عادل وصديقه، وقبل أن يحين دوره تمكّنت مجموعة من قوات مشاة البحرية الأمريكية من التدخل، وأنقذته من موت وشيك.

جدير بالذكر أن آبي كورنيش ممثلة أسترالية ولدت عام 1982، ويصرُّ مواطنوها على مقارنتها بنجمتهم الأولى نيكول كيدمان.

لمعت آبي كورنيش في عام 2004، بفضل دورها الجميل والصعب في فيلم "سومرسوت" من إخراج كيت شورتلاند.

وظهرت بعد ذلك في عدة أفلام؛ أهمها "إليزابيث: العصر الذهبي" لشيكار كابور، و"سنة كبيرة" لريدلي سكوت، و"نجمة ساطعة" لجين كامبيون، و"ساكر بانش" لزاك سنايدر، و ".W./E" الذي نفّذته مادونا في أول تجربة لها كمخرجة سينمائية.