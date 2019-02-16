في عيد الحب، جيجي حديد حزينة بعد انفصالها عن زين مالك

رصدت عدسات الكاميرات عارضة الأزياء الشهيرة جيجي حديد وهي تغادر احدى السهرات الليلية في مدينة نيويورك بمفردها.

وبدت “حديد” (23 عاماً) حزينة حيث أمضت مناسبة عيد الحب بمفردها وذلك بعد انفصالها عن حبيبها المغني زين مالك (26 عاماً) مطلع عام 2019.

وكان خبر انفصال جيجي عن زين قد فاجأ الجميع بعد علاقة حب بينهما.

وهذه ليست المرة الاولى التي ينفصل فيها زين مالك عن جيجي حديد حيث سبق لهما ان انفصلا بعد ارتباط دام عامين، فيما كتب كلاهما بيانا يعبر عن الحب والاحترام للآخر.

وبدأ الاثنان التعرف في أواخر 2015، وأعلنا علاقتهما بالظهور معًا في حفل في مايو/أيار 2016، وجرى تصويرهما معا على غلاف عدد أغسطس/آب 2017 من مجلة فوج.