فن ومشاهير

هكذا احتفلت مايلي سايرس وزوجها ليام هيمسورث بعيد "الحب"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - الكثيرون كان لديهم شغف لمعرفة كيف احتفل ثنائي هوليوود الأشهر مايلي سايرس وليام هيمسورث بعيد الحب.

وتوقع البعض أن تنشر سايرس صورًا لقطعة مجوهرات أو هدية أو حتى ورود أهداها لها ليام، لكن في لمسة رومانسية عميقة قامت سايروس بنشر صور جديدة لم تنشر من قبل لفستان زفافها.

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وعلقت سايرس شاكرة زوجها على كل مرة انحنى لاحتضانها مع وعد منها بأن ترتفع كل مرة على أطراف أصابعها لتصل إلى ذراعيه.

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ونشرت بعض الصور باللون الأبيض والأسود وأخرى للزوجين مع كعكة الزفاف مع تعليق من مايلي "احبك يا عيد الحب ".

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وفي الصور الملونة بدت سايرس جميلة بفستان زفاف من الساتان الأبيض مفتوح عند الكتفين من تصميم فيفيان ويستوود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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