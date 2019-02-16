بعد "الوشم" الجديد.. ليدي غاغا ترتكب هذا الخطأ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تكن أريانا غراندي الوحيدة التي عانت من تاتو مرسوم بشكل خاطئ، فقد حدث الأمر نفسه مع الليدي غاغا.

مؤخرًا حصلت المغنية الشهيرة والممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار على وشمين جديدين، أحدهما عبارة عن نوتات موسيقية جذابة على إحدى ذراعيها.

وتمامًا كما حدث مع غراندي، لم تدرك غاغا الخطأ إلا بعد أن قامت بمشاركة صورة التاتو الجديد على إنستغرام، حيث قام معجبوها بالتعليق على ما حدث.

ورسمت خبيرة الوشوم دانييل وينتر عن طريق الخطأ نوتة موسيقية بأربعة أسطر وليست خمسة؛ وهو ما يفقد التاتو معناه الأساسي كدلالة موسيقية.

وخلال ساعة قامت غاغا بإعادة نشر صورة جديدة لنوتتها الموسيقية، موضحة للجميع أنه قد تم إصلاح التاتو ورسم الخط الأفقي الناقص في الأعلى.

وعلقت غاغا على فيديو نشرته أيضًا، أنها فزعت من الخطأ الذي حدث لكونها عاشقة للموسيقى، لكنها شعرت بالارتياح بوجود معجبيها حولها، لتدارك ما حدث.