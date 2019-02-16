أصالة نصري تتعرض لهجوم جديد بسبب إطلالة "فبراير الكويت"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة السورية، أصالة نصري، لانتقادات واسعة، بسبب إطلالتها التي ظهرت فيها بحفلها الأخير في الكويت، ضمن فعاليات حفلات "هلا فبراير".

وأطلت أصالة خلال الحفل بفستان أسود اللون، مجسّم على جسدها، بالإضافة إلى أنه مطعم باللون الذهبي، فأظهره بشكل لامع، وعرّضها للانتقادات.

وحرصت الفنانة السورية على نشر صورها عبر صفحتها على إنستغرام، وعلقت عليها:"إطلالة اليوم من حفل فبراير الكويت 2019 في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي"، إلا أن أغلب التعليقات فاجأت أصالة.

وطالبها أحد المتابعين، بتغيير مصمم الأزياء الخاص بها قائلاً: "ياريت تغيري مصمم الأزياء قبل ملابسك أحلى"، فيما أضاف آخر: "اختيارك للملابس لم يكن جيدًا في حفلة الرياض والكويت"، وعلق آخرون: "ذوقك مو حلو على فكرة في الاختيار"، و"كتير معجأ ياصولة لو لحالوو من دون الكاب كان أجمل على كلن كلشي بيقبلك"، "خرابيط ما افتهمنه الفروة لو اللمعة لو الشيفون، هوسة".

وكانت الفنانة السورية ردت على منتقدي إطلالتها في حفلها الأخير بالسعودية، حيث ارتدت فستانًا مصنوعًا من الشيفون وهو ما لا يتناسب مع أجواء الشتاء.

ووقتها كتبت إحدى المتابعات السعوديات مع أصالة، عبر "إنستغرام" تعليقًا على إطلالتها قائلةً: "المفروض بحفلة الرياض ما لبستي شيفون كان لبستي لبس يدفي ع شان ما تتعبين معروف الرياض باردة.. سلامتك يا عمري".

وسريعًا ما ردّت عليها الفنانة السورية، عبر حسابها قائلة: "لف اللحاف مثلا؟.. ولا ألبس بلوفر صوف؟"، ما عرضّها أيضا للانتقادات بسبب طريقة ردّها.

يُذكر أن أصالة تعرّضت لتعليقات سلبية وساخرة في مجملها كانت تدور حول وصف الإطلالة بـ"العجيبة" في مهرجان أرض العجائب، فور مشاركة متابعيها على "إنستغرام" صورًا لإطلالتها التي ظهرت بها في العاصمة السعودية الرياض.