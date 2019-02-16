شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة شاهد فيديو وصور لحفل زفاف مايلى سايروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع Daily Mail صورا جديدة وفريدة من نوعها بجانب فيديو للنجمة العالمية المطربة والممثلة مايلى سايروس يوم زفافها على الممثل العالمى ليام همسوورث بعد 10 سنوات من الارتباط.

ونشرت مايلى سايروس هذه الصور والفيديو فى اليوم العالمى للحب وذلك كنوع من التعبير عن حبها الشديد لزوجها،، وتقديراً له على المفاجأة التى أعدها لها والتقدم لزواجها يوم 25 من ديسمبر العام الماض.

وفى حوار مع مجلة Extra صرح الفنان عن حبه للنجمة مايلى سايروس وقال: "الزواج رائع وأنا محظوظ لكونى مع مايلى سايروس" وعن سؤاله عن فكرة الزواج وما الجديد فى علاقتهما قال: "الحياة بعد الزواج من مايلى سايروس لا يوجد بها اختلاف كبير، حيث إننا سويًا منذ 10 سنوات".



